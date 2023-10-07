В последнее время много говорится о резком падении уровня лиги. Но сам Черчесов призвал не зацикливаться на этом.
"Уровень не может постоянно оставаться таким же, как раньше. Он становится то лучше, то хуже. Но ситуацию надо принимать такой, какая она есть. Надо максимально использовать её, а не плакаться", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что после начала СВО сборная России и российские клубы были отстранены от международных соревнований. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды и сборные не вернутся на турниры до окончания СВО.
Черчесов призвал "не плакаться" из-за уровня РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об уровне РПЛ.
Фото: Газета.ру