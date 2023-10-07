Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
12:00
ЛокомотивНе начат
Сочи
14:00
ЗенитНе начат
Балтика
16:30
ОренбургНе начат
Краснодар
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
16:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
14:30
ТоттенхэмНе начат
Эвертон
17:00
БорнмутНе начат
Бёрнли
17:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
БрентфордНе начат
Фулхэм
17:00
ШеффилдНе начат
Кристал Пэлас
19:30
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
15:00
ЖиронаНе начат
Реал Мадрид
17:15
ОсасунаНе начат
Мальорка
19:30
ВаленсияНе начат
Севилья
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
16:00
БолоньяНе начат
Ювентус
19:00
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
16:30
БохумНе начат
Боруссия Д
16:30
УнионНе начат
Штутгарт
16:30
ВольфсбургНе начат
Аугсбург
16:30
ДармштадтНе начат
Вердер
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мец
18:00
НиццаНе начат
Реймс
22:00
МонакоНе начат

Черчесов призвал "не плакаться" из-за уровня РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об уровне РПЛ.
Фото: Газета.ру
В последнее время много говорится о резком падении уровня лиги. Но сам Черчесов призвал не зацикливаться на этом.

"Уровень не может постоянно оставаться таким же, как раньше. Он становится то лучше, то хуже. Но ситуацию надо принимать такой, какая она есть. Надо максимально использовать её, а не плакаться", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что после начала СВО сборная России и российские клубы были отстранены от международных соревнований. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды и сборные не вернутся на турниры до окончания СВО.


Черчесов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится