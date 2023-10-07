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"Урал" - "Локомотив": команды назвали стартовые составы на матч РПЛ

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Сегодня, 7 октября, в Екатеринбурге состоится матч 11-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
Местный "Урал" будет принимать "Локомотив". Поединок пройдёт на стадионе "Екатеринбург-Арена".

Встреча начнётся в 12:00 мск. Работать на матче будет судейская бригада Сергея Карасёва.

Команды назвали стартовые составы на матч.

"Урал": Помазун, Мамин, Бегич, Кулаков, Эмерсон, Сиссе, Мишкич, Юшин, Дмитриев, Шеттине, Бикфалви.

"Локомотив": Лантратов, Фассон, Ненахов, Самошников, Морозов, Тикнизян, Сильянов, Марадишвили, Баринов, Дзюба, Миранчук.

"Локомотив" перед матчем занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. "Урал" находится на 8-м месте с 15 баллами.


Локомотив Урал
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