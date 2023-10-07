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Орлов: Малком был единственным, кто мог приструнить Клаудиньо. А сейчас он как на вольных хлебах

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о "Зените" и полузащитнике команды Клаудиньо.
Фото: "Чемпионат"
"У "Зенита" что-то потерялось, что-то произошло. Бывает такое, что вся команда проседает. Плюс, видимо, Малком был единственным, кто мог приструнить Клаудиньо. А сейчас он как на вольных хлебах", — сказал Орлов.

Напомним, бразильский нападающий по среди нынешнего сезона перешёл в саудовский клуб "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро. Сообщалось, что и Клаудиньо мог вернуться в Бразилию, однако местные клубы не сумели договориться с действующим чемпионом России.

Источник: Sport24.


Малком Аль-Хиляль Саудовская Аравия Клаудиньо Зенит Орлов
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