"У "Зенита" что-то потерялось, что-то произошло. Бывает такое, что вся команда проседает. Плюс, видимо, Малком был единственным, кто мог приструнить Клаудиньо. А сейчас он как на вольных хлебах", — сказал Орлов.
Напомним, бразильский нападающий по среди нынешнего сезона перешёл в саудовский клуб "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро. Сообщалось, что и Клаудиньо мог вернуться в Бразилию, однако местные клубы не сумели договориться с действующим чемпионом России.
Источник: Sport24.
Орлов: Малком был единственным, кто мог приструнить Клаудиньо. А сейчас он как на вольных хлебах
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о "Зените" и полузащитнике команды Клаудиньо.
Фото: "Чемпионат"