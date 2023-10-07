Галактионов — про Лантратова: дал команде определенный посыл, что нужно сражаться до конца, не сдаваться

Главный тренер " Локомотива " Михаил Галактионов высказался о вратаре команды Илье Лантратове после матча с "Уралом" (2:2).

Фото: "Чемпионат"

"Он дал команде определенный посыл, что нужно сражаться до конца, не сдаваться и вырывать матч в концовке", — сказал Галактионов.



Специалист заявил, что Лантратов уже не в первый раз выручает команду, и считает, что вратарь придерживается определённого высокого уровня, выручая команду.



Напомним, вратарь дважды подряд отбил пенальти.



Источник: прямой эфир "Матч Премьер".