"Если кто-то футбол смотрит, то нападающего надо мячами снабжать. Честно говоря, нет желания все это обсуждать... В целом, Константин старается, нормально двигается на поле", — сказал Сафонов.
В нынешнем сезоне молодой нападающий принял участие в 14 матчах, в которых стал автором трёх голов и четырёх результативных передач. В последний раз форвард отметился забитым мячом в игре 6-го тура РПЛ с "Зенитом" (3:2), когда стал автором дубля.
Источник: "Спорт день за днём".
Агент: безголевая серия Тюкавина? Нападающего надо мячами снабжать. Он старается
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о его безголевой серии.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев