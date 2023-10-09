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Агент: безголевая серия Тюкавина? Нападающего надо мячами снабжать. Он старается

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Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о его безголевой серии.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
"Если кто-то футбол смотрит, то нападающего надо мячами снабжать. Честно говоря, нет желания все это обсуждать... В целом, Константин старается, нормально двигается на поле", — сказал Сафонов.

В нынешнем сезоне молодой нападающий принял участие в 14 матчах, в которых стал автором трёх голов и четырёх результативных передач. В последний раз форвард отметился забитым мячом в игре 6-го тура РПЛ с "Зенитом" (3:2), когда стал автором дубля.

Источник: "Спорт день за днём".


Тюкавин Сафонов Динамо
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