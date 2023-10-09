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Джикия: "Спартак" не удовлетворяет результат матча с ЦСКА. Ничья дома

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался после ничейного результата с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
"Нас не удовлетворяет этот результат. Ничья дома", — сказал Джикия.

Защитник заявил, что нет смысла гадать, была ли у его команды возможность победить в московском дерби, так как красно-белые сравняли счёт на последних минутах матча. То же самое Джикия ответил и по поводу шансов на чемпионство, отметив, что про это можно будет говорить в марте.

Источник: Sport24.


Джикия Спартак
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