"Нас не удовлетворяет этот результат. Ничья дома", — сказал Джикия.
Защитник заявил, что нет смысла гадать, была ли у его команды возможность победить в московском дерби, так как красно-белые сравняли счёт на последних минутах матча. То же самое Джикия ответил и по поводу шансов на чемпионство, отметив, что про это можно будет говорить в марте.
Источник: Sport24.
Джикия: "Спартак" не удовлетворяет результат матча с ЦСКА. Ничья дома
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался после ничейного результата с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков