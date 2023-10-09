"Пишут, что Гильермо Абаскаль потерял раздевалку в нашей команде? Ну, пишут и пишут. Много чего пишут. Это ваша работа — писать, делать скандалы, интриги, расследования. В "Спартаке" все хорошо!" — сказал Джикия.
Защитник заявил, что ему нужны фамилии тех, кто распространяет такую информацию про московскую команду. С этими авторами спортсмен будет разговаривать "по фактам". Напомним, ранее появилась информация, что Абаскаль может вскоре быть уволен из московской команды.
Источник: Sport24.
Джикия: пишут, что Абаскаль потерял раздевалку? Пишут и пишут, в "Спартаке" все хорошо!
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не терял раздевалку.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков