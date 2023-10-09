Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
16:30
ТорпедоНе начат
Химки
19:00
АланияНе начат

Джикия: пишут, что Абаскаль потерял раздевалку? Пишут и пишут, в "Спартаке" все хорошо!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не терял раздевалку.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
"Пишут, что Гильермо Абаскаль потерял раздевалку в нашей команде? Ну, пишут и пишут. Много чего пишут. Это ваша работа — писать, делать скандалы, интриги, расследования. В "Спартаке" все хорошо!" — сказал Джикия.

Защитник заявил, что ему нужны фамилии тех, кто распространяет такую информацию про московскую команду. С этими авторами спортсмен будет разговаривать "по фактам". Напомним, ранее появилась информация, что Абаскаль может вскоре быть уволен из московской команды.

Источник: Sport24.


Джикия Абаскаль Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится