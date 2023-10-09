"Надеюсь, зимой будет понимание относительно дальнейшей ситуации. Я буду честен и открыт с клубом. Не буду начинать никаких переговоров, пока не будет ясности со стороны "Спартака", — сказал Джикия.
Спортсмен заявил, что разумеется его не устраивает количество игрового времени в нынешнем сезоне, отметив, что у него хорошие амбиции. Также Джикия отметил, что не собирается сейчас думать по поводу возможных событий летом или в январе 2024 года.
Источник: Sport24.
Джикия: не буду начинать никаких переговоров, пока не будет ясности со стороны "Спартака"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался на тему своего контракта с красно-белыми.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ