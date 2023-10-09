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Джикия: не буду начинать никаких переговоров, пока не будет ясности со стороны "Спартака"

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался на тему своего контракта с красно-белыми.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Надеюсь, зимой будет понимание относительно дальнейшей ситуации. Я буду честен и открыт с клубом. Не буду начинать никаких переговоров, пока не будет ясности со стороны "Спартака", — сказал Джикия.

Спортсмен заявил, что разумеется его не устраивает количество игрового времени в нынешнем сезоне, отметив, что у него хорошие амбиции. Также Джикия отметил, что не собирается сейчас думать по поводу возможных событий летом или в январе 2024 года.

Источник: Sport24.


Джикия Спартак
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