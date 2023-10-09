- У нас будет игра со сборной России, это хороший соперник для нас. Мы ждем этой встречи. Да, мы играем с Даниилом Фоминым в одной команде "Динамо", но сейчас будет матч сборных, мы будем биться за свои страны. Да, конечно, я доволен, что мы играем на "ВТБ-Арене", это наш домашний стадион в "Динамо". Для меня это хорошо, надеюсь, что много болельщиков придет на стадион посмотреть игру.
Муми Нгамале, играющий на позиции крайнего нападающего, перешел в московское "Динамо" в сентябре прошлого года. В этом сезоне 29-летний камерунский футболист принял участие в 15 матчах за "бело-голубых" во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами на своих партнеров.
Напомним, товарищеский матч, в котором сборная России примет на своем поле национальную команду Камеруна, состоится в четверг, 12 октября. Игра пройдет на домашнем стадионе "Динамо" "ВТБ Арене" и начнется в 19:00 по столичному времени.
Источник: ТАСС
Форвард "Динамо" и сборной Камеруна Нгамале: Россия - хороший соперник для нас
Вингер "Динамо" и сборной Камеруна Муми Нгамале поделился ожиданиями от товарищеской игры против сборной России.
Фото: "СЭ"