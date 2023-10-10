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Хаджи: я против того, чтобы менять Абаскаля. Семак тоже два матча проиграл, тогда и его можно снимать

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Бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи выступает против увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Я против того, чтобы менять Абаскаля. Ну, проиграли две игры. Тогда и Семака можно снимать. Здесь просто надо разобраться", — сказал Хаджи.

Ранее сообщалось, что будущее испанского специалиста в московской команде находится под вопросом. Он работает в столице России с лета 2022 года и в первый же сезон привёл команду к третьему месту в РПЛ.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Спартак Абаскаль Хаджи
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