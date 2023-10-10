"Да, понятно, что если мы после 11-го тура говорим о трех поражениях и знаем опыт выступления в предыдущих сезонах, то понимаем, что это недопустимые вещи для нас", — сказал Тимощук.
В нынешнем сезоне действующий чемпион России успел проиграть "Локомотиву", "Динамо" и "Оренбургу". В следующем туре команда Сергея Семака встретится в чемпионате с самарскими "Крыльями Советов", занимающих второе место в турнирной таблице.
Источник: ТАСС.
Тимощук: три поражения "Зенита"? Понимаем, что это недопустимые вещи для нас
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о том факте, что по итогам 11 туров у его команды уже три поражения в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"