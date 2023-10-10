"Мы следим за успехами Вани. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его", - передает слова тренера вратарей сборной России Кафанова "СЭ".
29-летний Иван Проведель выступает за римский клуб "Лацио". В недавнем матче Лиги Чемпионов голкипер забил мяч на последних минутах игры. В этом сезоне Серии А Иван сыграл 8 матчей. В них пропустил 12 мячей. В одной встрече вратарь оставил ворота "сухими".
Ранее Иван Проведель говорил: "получить вызов в сборную России — честь". Голкипер имеет русские корни со стороны своей мамы.
На ближайшие матчи сборной вызваны 3 голкипера. Матвей Сафонов из "Краснодара", Илья Помазун, являющийся вратарем "Урала" и игрок "Локомотива" Илья Лантратов. Сборная сыграет 2 игры. 12 октября против Камеруна. 16 октября с Кенией.
Вратарь "Лацио" Проведель отказался от вызова в сборную России
Итальянский голкипер "Лацио" Иван Проведель отказался от вызова в сборную России на матчи с Камеруном и Кенией.
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