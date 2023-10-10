"Ярким пятном в выступлении хозяев был Промес. Квинси выделялся среди игроков красно-белых. В команде явно не хватало центрального форварда", — передает слова Бубнова Sportbox.
8 октября состоялся матч между "Спартаком" и ЦСКА. Дерби завершилось ничейным результатом 2:2.
У "Спартака" мячи забили Квинси Промес и Хесус Медина.
Защитник ЦСКА Милан Гайич сделал дубль в ворота "Спартака".
Сейчас "Спартак" и ЦСКА идут рядом в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые на шестом месте, а армейцы на седьмой строчке. Обе команды набрали 17 очков в 11 матчах.
Бубнов: Промес - единственное яркое пятно "Спартака" в матче с ЦСКА
Экс-игрок московского "Спартака" Александр Бубнов рассказал, что ему понравилось в игре "Спартака" в матче с ЦСКА.
Фото: архив Александра Бубнова