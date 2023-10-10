"Могу сказать, что ни со Станиславом Саламовичем, ни с каким-либо еще из отечественных или зарубежных тренеров не было переговоров о приходе в " Спартак", — передает слова Малышева "РБ Спорт".
Черчесов находится без работы с июля 2023 года. Станислав уже тренировал московский "Спартак". С июля 2007 года до августа 2008.
Сейчас "Спартак" находится на 6 месте в РПЛ. Команда под руководством Гильермо Абаскаля заняла третье место в прошлом сезоне. Ранее появлялось множество слухов об увольнении испанца с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов "народной" команды.
Генеральный директор "Спартака": мы не вели переговоров с Черчесовым
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев прокомментировал слухи о возможном возвращении Станислава Черчесова на пост главного тренера красно-белых.
Фото: "Чемпионат"