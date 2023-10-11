– Для меня сейчас Путин – лучший человек на свете. Он борется за свободу. Борется не только за Россию, но и за всех нас. Многие сербы сейчас на стороне россиян в Донбассе и пытаются помочь, – приводит слова Йовановича Sport24.
На этой неделе эстонский мини-футбольный клуб "Виймси Смсрах" объявил об отставке Владимира Йовановича с поста главного тренера команды. Причиной увольнения стало поздравление со стороны сербского специалиста с днем рождения президента РФ Владимира Путина. Йованович заявил, что никто не имеет права указывать ему, о чем ему думать и как действовать. На март 2024 года запланированы президентские выборы в России.
Йованович: Путин – лучший человек на свете. Многие сербы сейчас на стороне россиян в Донбассе
Владимир Йованович, уволенный с поста главного тренера эстонского мини-футбольного клуба "Виймси Смсрах" за поздравление Владимира Путина с днем рождения, поделился своим отношением к президенту России.
Фото: Globall Look Press