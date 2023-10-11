- Все абсолютно нормально к этому отнеслись. Он же наполовину русский, в этом не было ничего такого. Гаэль очень хорошо говорит на русском. Он доказал нам, что ваш язык не такой уж и сложный и выучить его реально, - передает слова Нгамалё РИА Новости.
27-летний опорный полузащитник сборной Камеруна и швейцарского "Серветта" Гаэль Ондуа в детстве жил в России, воспитывался в клубной академии "Локомотива" и играл за вторую команду ЦСКА. Футболист выступает в бутсах с изображением российского флага, в которых сыграл в том числе на ЧМ-2022. 12 октября сборная Камеруна проведет в Москве товарищеский матч со сборной России.
Нгамалё: в сборной Камеруна все абсолютно нормально отнеслись к бутсам Ондуа с российским флагом
Вингер московского "Динамо" и сборной Камеруна Муми Нгамалё рассказал, как "неукротимые львы" отнеслись к бутсам опорного хавбека Гаэля Ондуа с флагом России.
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