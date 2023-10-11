- Изменения в судействе по сравнению с прошлым сезоном? У нас есть претензии по отдельным матчам и судьям, но в общем и целом мы замечаем, что допуск борьбы увеличился. Лично я это приветствую. Считаю, таким образом дается базис для увеличения интенсивности и целостности футбола. Думаю, для зрителей такая мужская борьба является более привлекательной. Это верный вектор развития судейства. Другой вопрос - то, как судьи интерпретируют эпизоды, - передает слова Гафина Sport24.
Московское "Динамо" после 11 сыгранных туров Российской премьер-лиги занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе бело-голубых 17 набранных очков, столько же у "Пари Нижнего Новгорода", московского "Спартака" и ЦСКА, занимающих места с пятого по седьмое. Отставание этой группы команд от единолично лидирующего в чемпионате России "Краснодара" составляет 10 очков.
В текущем сезоне главные рефери матчей РПЛ стали в целом реже фиксировать нарушения правил в контактах между игроками, расценивая как легитимную борьбу некоторые эпизоды, в аналогичных которым ранее фиксировались фолы.
Гафин: у "Динамо" есть претензии по отдельным матчам и судьям
Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался об изменениях в судействе чемпионата России.
Фото: Getty Images