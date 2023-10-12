– С Кенией состав изменится сильно. Нам хотелось, чтобы братья Миранчуки вместе сыграли. Все-таки у братьев-близнецов действительно присутствует связь. Если все будет нормально, выйдут с Кенией в старте.
Сегодня, 12 октября, сборная России по футболу провела товарищеский матч против команды Камеруна. Игра стала для нашей дружины домашней – она прошла в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Подопечные Валерия Карпина сумели добыть победу со счетом 1:0.
Свой следующий матч сборная России проведет 16 октября. Она сыграет против команды Кении. Этот поединок состоится в Анталии. Он начнется в 19:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: с Кенией состав сборной России изменится сильно. Миранчуки выйдут в старте
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как по сравнению с игрой против Камеруна изменится состав национальной команды в матче с Кенией.
Фото: РФС