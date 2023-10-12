Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Латвия
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Фарерские острова
0 - 2 0 2
ПольшаЗавершен
Андорра
0 - 3 0 3
КосовоЗавершен
Хорватия
0 - 1 0 1
ТурцияЗавершен
Беларусь
0 - 0 0 0
РумынияЗавершен
Кипр
0 - 4 0 4
НорвегияЗавершен
Испания
2 - 0 2 0
ШотландияЗавершен
Албания
3 - 0 3 0
ЧехияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
1 - 0 1 0
КамерунЗавершен
Грузия
8 - 0 8 0
ТаиландЗавершен
Швеция
3 - 1 3 1
МолдоваЗавершен

Карпин: с Кенией состав сборной России изменится сильно. Миранчуки выйдут в старте

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как по сравнению с игрой против Камеруна изменится состав национальной команды в матче с Кенией.
Фото: РФС
– С Кенией состав изменится сильно. Нам хотелось, чтобы братья Миранчуки вместе сыграли. Все-таки у братьев-близнецов действительно присутствует связь. Если все будет нормально, выйдут с Кенией в старте.

Сегодня, 12 октября, сборная России по футболу провела товарищеский матч против команды Камеруна. Игра стала для нашей дружины домашней – она прошла в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Подопечные Валерия Карпина сумели добыть победу со счетом 1:0.

Свой следующий матч сборная России проведет 16 октября. Она сыграет против команды Кении. Этот поединок состоится в Анталии. Он начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"


Сборная России Карпин Сборная Камеруна сборная Кении
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится