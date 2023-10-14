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Харин: Карпин поздравил команду с победой над Камеруном, но добавил, что мы можем лучше

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Защитник сборной России Евгений Харин вспомнил слова главного тренера команды Валерия Карпина после победы над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.
Фото: "Чемпионат"
"Я в первый раз вызвался в сборную, поэтому для меня было всё в новинку. Мне было безумно приятно, что меня вызвали. После игры Карпин поздравил команду с победой, но добавил, что мы можем лучше", — сказал Харин.

28-летний Харин выступает за "Ахмат" с лета 2018 года. Для уроженца эстонского города Таллин клуб из Грозного стал первым и единственным в российской карьере. До этого спортсмен выступал лишь за команды на родине.

В матче с Камеруном Харин провёл на поле семь минут.

Источник: Metaratings.


Харин Ахмат Сборная России Карпин
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