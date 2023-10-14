"Я в первый раз вызвался в сборную, поэтому для меня было всё в новинку. Мне было безумно приятно, что меня вызвали. После игры Карпин поздравил команду с победой, но добавил, что мы можем лучше", — сказал Харин.
28-летний Харин выступает за "Ахмат" с лета 2018 года. Для уроженца эстонского города Таллин клуб из Грозного стал первым и единственным в российской карьере. До этого спортсмен выступал лишь за команды на родине.
В матче с Камеруном Харин провёл на поле семь минут.
Источник: Metaratings.
Харин: Карпин поздравил команду с победой над Камеруном, но добавил, что мы можем лучше
Защитник сборной России Евгений Харин вспомнил слова главного тренера команды Валерия Карпина после победы над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.
Фото: "Чемпионат"