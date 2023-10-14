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Кечинов: предполагал, что Юран - качественный тренер. "Пари НН" играет очень интересно

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Экс-нападающий "Спартака" Валерий Кечинов ответил на вопрос о том, кто из тренеров РПЛ удивил его в текущем сезоне.
Фото: ФК "Пари НН"
- Не то, что удивил, но я предполагал, что Сергей Юран - качественный тренер. Было интересно посмотреть, как он в новом сезоне будет работать в "Пари НН". Как мы видим, команда играет очень интересно и качественно. Естественно, это благодаря таланту главного тренера, - передает слова Кечинова Metaratings.ru.

"Пари Нижний Новгород" под руководством главного тренера Сергея Юрана в 11 сыгранных турах Российской премьер-лиги набрал 17 очков. Это позволяет волжанам занимать пятое место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям имеющие столько же очков московские "Спартак", ЦСКА и "Динамо".

В матче 11 тура РПЛ нижегородцы переиграли "Крылья Советов" со счетом 2:0. Самарцы занимают вторую строчку в турнирной таблице.


Нижний Новгород Юран Кечинов
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