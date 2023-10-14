- Каким получится матч с Кенией? Всё будет зависеть от состава, который выставит Валерий Карпин. Если опять будет ротация… В сборной должны быть самые сильные игроки. Какая бы ситуация у нас ни была - на поле должны выходить лучшие. Должно быть лицо команды, чтобы его было видно, - передает слова Тихонова Matchtv.ru.
16 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Кении, игра состоится на нейтральном поле в турецкой Анталье на базе спортивного комплекса одного из крупных турецких отелей. Ранее, 12 октября, подопечные Валерия Карпина принимали команду Камеруна на поле московской "ВТБ Арены". Товарищеская встреча завершилась победой сборной России со счетом 1:0.
Тихонов рассказал, от чего будет зависеть ход матча сборной России с Кенией
Экс-полузащитник сборной России Андрей Тихонов рассказал об ожиданиях от предстоящего товарищеского матча со сборной Кении.
Фото: ПФК "Крылья Советов"