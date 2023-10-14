Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
4 - 0 4 0
ШинникЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
1 - 0 1 0
ВолгарьЗавершен
Алания
1 - 0 1 0
ЛенинградецЗавершен
Кубань
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Родина
Отложен
Акрон

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Украина
2 - 0 2 0
Северная МакедонияЗавершен
Северная Ирландия
3 - 0 3 0
Сан-МариноЗавершен
Болгария
0 - 1 0 1
Литва2 тайм
Словения
2 - 0 2 0
Финляндия2 тайм
Дания
21:45
КазахстанНе начат
Италия
21:45
МальтаНе начат
Венгрия
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

США
22:00
ГерманияНе начат

Тихонов рассказал, от чего будет зависеть ход матча сборной России с Кенией

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник сборной России Андрей Тихонов рассказал об ожиданиях от предстоящего товарищеского матча со сборной Кении.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Каким получится матч с Кенией? Всё будет зависеть от состава, который выставит Валерий Карпин. Если опять будет ротация… В сборной должны быть самые сильные игроки. Какая бы ситуация у нас ни была - на поле должны выходить лучшие. Должно быть лицо команды, чтобы его было видно, - передает слова Тихонова Matchtv.ru.

16 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Кении, игра состоится на нейтральном поле в турецкой Анталье на базе спортивного комплекса одного из крупных турецких отелей. Ранее, 12 октября, подопечные Валерия Карпина принимали команду Камеруна на поле московской "ВТБ Арены". Товарищеская встреча завершилась победой сборной России со счетом 1:0.


Сборная России сборная Кении Тихонов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится