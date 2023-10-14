— Могу ли я покинуть ЦСКА зимой и перейти в другой клуб? Нет, никогда! Я очень счастлив в ЦСКА, хорошо играю и отдаю свою жизнь за этот клуб! Какой уход? Я рад быть и играть здесь.
28-летний Роша является футболистом московского ЦСКА с сентября 2022 года. Его действующее соглашение с "армейцами" рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виллиана в семь миллионов евро. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги. Ему удалось записать на свой счет один результативный пас.
Источник: Sport24
Роша: могу ли я покинуть ЦСКА зимой? Нет, никогда!
Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем будущем в стане российской команды.
Фото: "Матч ТВ"