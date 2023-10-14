– У вас много талантливых футболистов. Выделю Пиняева, Облякова. У них есть большое будущее. Глебов тоже хорошо показывал себя последние месяцы. Много игроков, которых мог бы выделить. Волков, например.
Сборная России по футболу проведет свой следующий поединок против команды Кении. Встреча будет иметь товарищеский статус. Она пройдет 16 октября в Турции. Начало предстоящей игры запланировано на 19:00 по московскому времени.
Напомним, 12 октября сборная России дома одержала победу над командой Камеруна со счетом 1:0.
Источник: "Чемпионат"
Тренер Кении – о самых талантливых игроках сборной России: выделю Пиняева и Облякова
Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат назвал самых талантливых футболистов национальной команды России.
Фото: РФС