"Я очень симпатизирую "Краснодару" у клуба есть своя школа и, что самое главное, есть своя концепция. Галицкий создал всю необходимую спортивную и околоспортивную инфраструктуру. Это достойно уважения", — сказал Бышовец.
Напомним, краснодарская команда в нынешнем сезоне чемпионата России уверенно занимает первое место в турнирной таблице, набрав по итогам 11 матчей 27 очков. Коллектив Владимира Ивича опережает ближайшего преследователя в лице самарских "Крыльев Советов" на шесть очков.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Бышовец: я очень симпатизирую "Краснодару". У клуба есть своя концепция
Прославленный советский футболист и тренер Анатолий Бышовец высказался о "Краснодаре".
Фото: "Чемпионат"