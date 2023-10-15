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Бышовец: я очень симпатизирую "Краснодару". У клуба есть своя концепция

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Прославленный советский футболист и тренер Анатолий Бышовец высказался о "Краснодаре".
Фото: "Чемпионат"
"Я очень симпатизирую "Краснодару" у клуба есть своя школа и, что самое главное, есть своя концепция. Галицкий создал всю необходимую спортивную и околоспортивную инфраструктуру. Это достойно уважения", — сказал Бышовец.

Напомним, краснодарская команда в нынешнем сезоне чемпионата России уверенно занимает первое место в турнирной таблице, набрав по итогам 11 матчей 27 очков. Коллектив Владимира Ивича опережает ближайшего преследователя в лице самарских "Крыльев Советов" на шесть очков.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Бышовец Краснодар
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