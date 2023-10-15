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Мостовой – о лучших игроках РПЛ: Кордоба, Вендел и Гарре

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал имена лучших футболистов нынешнего сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
— В "Краснодаре" у нас Кордоба, однозначно, лучший нападающий сейчас. Дальше кто у нас? В "Зените" ясно, что Вендел один из лидеров. "Крылья Советов" — Гарре, — передает слова Мостового Metaratings.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" заработал 27 баллов. Южане в настоящий момент времени занимают первое место в турнирной таблице чемпионата страны. На второй строчке располагаются самарские "Крылья Советов". У "волжан" в активе 21 очко. Что касается третьего места, то его занимает петербургский "Зенит" – на его счету 20 баллов.


Мостовой Зенит Краснодар Крылья Советов Кордоба Гарре Вендел
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