– Считаю, что это очень сильно влияет на атакующий потенциал России. Его достаточно давно не вызывают в сборную, но каждый хороший игрок рано или поздно заканчивается, — передает слова Фирата "СЭ".
Артем Дзюба с 2011 года начал выступать за сборную России по футболу. С 2021 года нападающий не играет за национальную команду. В ее составе форвард принял участие в 55 матчах. Ему удалось записать на свой счет 30 забитых мячей.
В настоящее время 35-летний Дзюба является игроком московского "Локомотива". В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах РПЛ, в которых ему удалось записать на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
Тренер Кении: отсутствие Дзюбы сильно влияет на атакующий потенциал сборной России
Наставник сборной Кении Энгин Фират поделился мнением об отсутствии нападающего Артема Дзюбы в составе национальной команды России.
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