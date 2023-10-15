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Медведев: в этом сезоне Кассьерра забил уже девять. Даже опережает Малкома

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Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался об игре нападающего Матео Кассьерры в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
– В этом сезоне он уже забил девять. Даже опережает Малкома в Саудовской Аравии. Всегда требуется время на адаптацию к стилю игры. Он проявил свои таланты и способности. Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше, — цитирует Медведева "СЭ".

26-летний Матео Кассьерра является футболистом петербургского "Зенита" с лета прошлого года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в шесть миллионов евро. В текущем сезоне колумбиец принял участие в десяти минутах Российской Премьер-Лиги, в которых ему удалось записать на свой счет девять забитых мячей и две результативные передачи.


Кассьерра Зенит Медведев
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