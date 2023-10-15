– Лучший тренер этой части сезона — тот, чья команда идет на первом месте. Первое место "Краснодара" и беспроигрышная серия — результат работы всего клуба, в том числе и тренера. Ивич смог объединить всех, донес свои идеи.
Напомним, "Краснодар" в настоящее время идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу. После 11 туров подопечные Владимира Ивича сумели заработать 27 баллов. При этом южане не проиграли ни одного матча в текущем розыгрыше РПЛ. Что касается Ивича, то он стал лучшим тренером первенства в июле-августе, а также в сентябре.
Источник: Metaratings
Семин: лучший тренер этой части сезона — Ивич
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Семин назвал лучшего тренера на старте текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"