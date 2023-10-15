– Как отношусь к критике Мостового, который заявил, что совмещение постов – это ненормально? Смеюсь. Потому что смешно все, что он говорит. Это не первый раз, говорилось уже раз 20. Где еще в мире сборная отстранена от турниров? Вот и все. Если завтра нас вернут, я уйду из "Ростова". Такая договоренность была обозначена, – цитирует 54-летнего специалиста "СЭ".
Сборная России и отечественные клубы отстранены от выступления в официальных международных турнирах с февраля 2022 года из-за событий на Украине.
Товарищеская встреча Россия – Кения запланирована в Турции на понедельник, 16 октября. Стартовый свисток главного арбитра, представляющего Турцию, прозвучит в 19:00 по мск. Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат ранее заявил, что для него матч с Россией станет историческим, ведь кенийцы впервые сыграют против европейской сборной.
12 октября команда Валерия Карпина минимально обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0 в контрольном матче, который состоялся в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Автором победного гола в ворота африканцев стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов.
Карпин: смешно все, что говорит Мостовой. Если завтра сборную России вернут, я уйду из "Ростова"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику со стороны своего бывшего одноклубника Александра Мостового по поводу совмещения постов в национальной команде и "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"