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Александр Кержаков: я всегда хотел, чтобы Михаил стал стартовым вратарем "Зенита"

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Главный тренер сербского "Спартака" Александр Кержаков прокомментировал игру своего младшего брата голкипера "Зенита" Михаила Кержакова.
Фото: ФК "Зенит"
"За брата всегда переживаю. Всегда мечтал, чтобы он стал основным вратарем "Зенита", и очень счастлив, что он добился таких результатов. Своим трудом он это заслужил", — передает слова Кержакова "СЭ".

До "Спартака" Кержаков тренировал Нижний Новгород. Специалист привел команду к 11-й строчке в сезоне РПЛ 2021/2022.

Нынешний клуб Кержаков возглавил в июне 2023 года. Под его руководством "Спартак" провел 10 матчей в сербской Суперлиге. В 5 из них команда россиянина победила. В остальных 5 клуб потерпел поражение.


Кержаков Кержаков М Зенит
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