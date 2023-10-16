"За брата всегда переживаю. Всегда мечтал, чтобы он стал основным вратарем "Зенита", и очень счастлив, что он добился таких результатов. Своим трудом он это заслужил", — передает слова Кержакова "СЭ".
До "Спартака" Кержаков тренировал Нижний Новгород. Специалист привел команду к 11-й строчке в сезоне РПЛ 2021/2022.
Нынешний клуб Кержаков возглавил в июне 2023 года. Под его руководством "Спартак" провел 10 матчей в сербской Суперлиге. В 5 из них команда россиянина победила. В остальных 5 клуб потерпел поражение.
Александр Кержаков: я всегда хотел, чтобы Михаил стал стартовым вратарем "Зенита"
Главный тренер сербского "Спартака" Александр Кержаков прокомментировал игру своего младшего брата голкипера "Зенита" Михаила Кержакова.
Фото: ФК "Зенит"