— Очень понравилось, как вышли, как начали играть первые минуты. Прессинговали, все получалось. Это, может, отговорки для футболистов, но потом замена вратаря происходила у соперника долго, еще одна пауза. Возможно, ритм сбился. Ну и такие голы выбивают. Не сказал бы, что во втором тайме все кардинально изменилось. В концовке только изменилось.
Сегодня, 16 октября 2023 года, в Анталье состоялся товарищеский матч с участием сборной России по футболу. Она сыграла против команды Кении. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет поединка – 2:2. В составе нашей национальной дружины забитыми мячами отличились Александр Соболев и Иван Облаков. Номинальные гости ответили точными ударами в исполнении Энтони Акумы и Джумы.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин – о ничейном матче с Кенией: очень понравилось, как вышли, как начали играть
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с Кенией (2:2).
Фото: "Матч ТВ"