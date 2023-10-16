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Карпин – о ничейном матче с Кенией: очень понравилось, как вышли, как начали играть

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с Кенией (2:2).
Фото: "Матч ТВ"
— Очень понравилось, как вышли, как начали играть первые минуты. Прессинговали, все получалось. Это, может, отговорки для футболистов, но потом замена вратаря происходила у соперника долго, еще одна пауза. Возможно, ритм сбился. Ну и такие голы выбивают. Не сказал бы, что во втором тайме все кардинально изменилось. В концовке только изменилось.

Сегодня, 16 октября 2023 года, в Анталье состоялся товарищеский матч с участием сборной России по футболу. Она сыграла против команды Кении. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет поединка – 2:2. В составе нашей национальной дружины забитыми мячами отличились Александр Соболев и Иван Облаков. Номинальные гости ответили точными ударами в исполнении Энтони Акумы и Джумы.

Источник: "Матч ТВ"


Сборная России сборная Кении Карпин
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