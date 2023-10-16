– Мы все невзгоды преодолеем и будем еще сильнее. На хейт внимания не обращаем. Такие моменты имеют место быть у любого спортсмена, даже у величайших.
Напомним, 16 октября сборная России по футболу в Турции провела товарищеский матч против команды Кении. В стартовом составе нашей национальной дружины вышел защитник московского "Спартака" Георгий Джикия. Футболист отметился результативной ошибкой. А встреча завершилась ничейным результатом – 2:2.
Источник: Sport24
Агент Джикии – о критике в адрес игрока: на хейт внимания не обращаем
Вадим Шпинев, агент защитника сборной России Георгия Джикии, прокомментировал критику своего клиента со стороны болельщиков после товарищеского матча с Кенией.
Фото: Sport24