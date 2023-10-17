"Сборная России однозначно была бы на ведущих ролях в азиатском футболе. В топ-5 команд точно входила бы. Отбор на чемпионат мира? В гостях однозначно были бы сложности, но на своём поле сборная России всех закрывала бы без особых усилий", — передает слова Ятимова "Чемпионат".
Сборная России находится в изоляции с февраля 2022 года. Последний официальный матч был сыгран в 2021 году против Хорватии. Из-за отсутствия игр в Европе в СМИ ходили слухи, что Россия перейдет в конфедерацию футбола Азии.
Последний товарищеский матч сборная России сыграла 16 октября против Кении. Игра с африканцами завершилась ничьей 2:2. Голы со стороны сборной России оформили Александр Соболев и Иван Обляков.
Вратарь Таджикистана: сборная России была бы на ведущих ролях в азиатском футболе
Голкипер "Истиклола" и национальной команды Таджикистана Рустам Ятимов оценил уровень России на фоне азиатских сборных.
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