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Александр Кержаков: Лучано Спаллетти - это лучший тренер в моей карьере

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Экс-форвард "Зенита" и главный тренер сербского "Спартака" Александр Кержаков рассказал, какой тренер является лучшим в его игровой карьере.
Фото: Sputnik
"Если анализировать тех, с кем работал, будучи взрослым игроком, то в клубном футболе это Лучано Спаллетти. Я пересмотрел свое отношение к его тогдашним поступкам. Теперь понимаю, что игрок отвечает только за себя, а тренер – и за команду, и за результат", – приводит слова Кержакова "СЭ".

Ранее Кержаков критиковал Спаллетти. Нападающий называл итальянского специалиста двуличным.

Александр Кержаков сыграл за "Зенит" 386 матчей. В них он сумел забить 163 мяча в ворота соперников. Форвард является лучшим бомбардиром в истории "Зенита". Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал трехкратным чемпионом РПЛ.

Лучано Спаллетти работал в "Зените" с декабря 2009-го по март 2014 года и завоевал с клубом два чемпионских титула.


Зенит Кержаков А Спаллетти
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