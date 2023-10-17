– У нас были три ошибки, которые привели к двум голам. Наверное, мы не показали свой лучший уровень игры. Мы не можем быть удовлетворены результатом, надеялись на другое. Но важно, чтобы команда продолжала играть. С точки зрения качества футбола послушать оценку главного тренера было бы более справедливо.
Конечно, когда наши болельщики гонят команду вперед, игроки чувствуют, что нет права на ошибку, команда играет совершенно по-другому. Матч с Кенией мы не могли провести где-то в другом месте. Но это не оправдание, что мы играли на нейтральном поле, – приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".
16 октября сборная России спасла ничью в товарищеском матче с национальной командой Кении. Встреча в Анталье (Турция) завершилась результативной ничьей - 2:2. В составе россиян голы забили нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Оба мяча кенийцы отправили в сетку ворот голкипера "Урала" Ильи Помазуна после ошибок соперников. В эпизоде с первым пропущенным голом оплошность допустил капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов, во втором случае защитник "Спартака" Георгий Джикия допустил срезку мяча головой, которой воспользовался форвард сборной Кении.
Ранее 12 октября команда Валерия Карпина нанесла минимальное поражение участнику чемпионата мира-2022 сборной Камеруна со счетом 1:0. Автором победного мяча на 40-й минуте стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов. Сегодня, 17 октября, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что союз ведет работу по организации товарищеских игр в ноябрьское международное окно.
Генсек РФС: не можем быть удовлетворены результатом матча с Кенией, надеялись на другое
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил недовольство результатом товарищеского матча между сборными России и Кении (2:2), который состоялся 16 октября в Турции.
Фото: РФС