"Наверное, тут больше политика, я в этом уже не особо разбираюсь. Надеюсь, что в УЕФА нас допустят, будем играть в футбол. Это самое главное", — сказал Фомин.
По поводу перехода в Азию у Фомина нет однозначного мнения, так как футболист не уверен, что в новой конфедерации сборной России дадут играть. Также он отметил, что многие футболисты росли на матчах сборной России на чемпионатах Европы и мира.
Источник: ТАСС.
Фомин — об отстранении России: тут больше политика, я в этом уже не особо разбираюсь. Надеюсь, что в УЕФА нас допустят
Полузащитник сборной России Даниил Фомин высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.
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