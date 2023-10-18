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Фомин — об отстранении России: тут больше политика, я в этом уже не особо разбираюсь. Надеюсь, что в УЕФА нас допустят

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Полузащитник сборной России Даниил Фомин высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.
Фото: Getty Images
"Наверное, тут больше политика, я в этом уже не особо разбираюсь. Надеюсь, что в УЕФА нас допустят, будем играть в футбол. Это самое главное", — сказал Фомин.

По поводу перехода в Азию у Фомина нет однозначного мнения, так как футболист не уверен, что в новой конфедерации сборной России дадут играть. Также он отметил, что многие футболисты росли на матчах сборной России на чемпионатах Европы и мира.

Источник: ТАСС.


Сборная России Динамо Фомин
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