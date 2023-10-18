Губерниев: Джикия и в спартаковский дубль с трудом прорвется с такой игрой

– Про Джикию как футболиста вообще не хочется говорить, по крайней мере сейчас. То, что творила центральная линия обороны во главе с Джикией в матче с Кенией – запредельный уровень. Думаю, и в спартаковский дубль Джикия с трудом прорвется с такой игрой.
В смысле, всего лишь товарищеская игра? Вот все те люди, которые так думали, будем надеяться, в сборную теперь ни ногой. У нас других матчей много? Карпин говорит, что уровень настроя в товарищеских играх совершенно иной? У Валерия Георгиевича же впереди чемпионат Европы, и когда он будет играть с Англией, Испанией и Францией, зачем ему игра с Кенией? Тут тренеру можно только позавидовать, какие у Валерия Георгиевича сны, – цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Во время октябрьского международного окна сборная России провела 2 товарищеские встречи с представителями Африки. 12 октября команда Валерия Карпина нанесла минимальное поражение участнику ЧМ-2022 Камеруну со счетом 1:0. Единственный мяч в этой игре записал на свой счет форвард ЦСКА Федор Чалов, для которого этот гол стал дебютным в майке национальной команды.
Четыре дня спустя россияне ушли от поражения в товарищеском матче с Кенией (2:2), который состоялся в Турции. Авторами голов у сборной России стали форвард "Спартака" Александр Соболев и хавбек ЦСКА Иван Обляков. Второй мяч в ворота голкипера "Урала" Ильи Помазуна был забит после ошибки защитника Георгия Джикии, который вывел национальную команду на игру с капитанской повязкой.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что организация ведет поиск потенциальных соперников для национальной сборной России с целью проведения товарищеских матчей в ближайшей паузе в ноябре 2023 года.
Ранее Валерий Карпин после ничьей с Катаром (1:1) дал совет российским футболистам при возможности уезжать из РПЛ в иностранные команды в связи с тем, что интенсивность игры в ведущих лигах Европы гораздо выше, чем в чемпионате России. Эта рекомендация 54-летнего специалиста вызвала широкую дискуссию.
Губерниев: Джикия и в спартаковский дубль с трудом прорвется с такой игрой
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал качество игры защитника "Спартака" Георгия Джикии в составе сборной России в товарищеском матче против национальной команды Кении (2:2).
Фото: "Матч ТВ"