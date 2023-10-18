"На мой взгляд, надо серьезно прорабатывать вопрос с Азией, а не ждать Европу. За эти два года сборная сыграла с несколькими азиатскими командами, и никаких эксцессов на матчах не было. С нами готовы играть подавляющее большинство", — передает слова Шалимова "РБ Спорт".
Сборную России отстранили от международных соревнований в феврале 2022 года. Последний официальный матч национальная команда сыграла в 2021 году против Хорватии. Из-за малого количества игр в СМИ появились слухи о переходе РФС в азиатскую конфедерацию футбола.
Последний матч сборная России сыграла 16 октября с Кенией. Счет игры остался ничейным 2:2. Голы сборной России оформили форвард "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Шалимов - о переходе РФС в Азию: надо серьезно прорабатывать этот вопрос, а не ждать Европу
Экс-наставник грозненского "Ахмата" и "Урала" Игорь Шалимов поделился своим мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую Конфедерацию футбола.
Фото: ФК "Ахмат"