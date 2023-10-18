"Рыбус не тренируется с командой. К ближайшему матчу футболист не готовится", — сообщила пресс-служба "Рубина".
Рыбус получил повреждение ягодичной мышцы в матче Кубка России между "Рубином" и "Локомотивом" (0:1). Игра проходила 8 августа.
"Рубин" и ЦСКА сыграют 21 октября в 14:00 в рамках 12-го тура РПЛ.
Рубин находится на десятом месте в таблице РПЛ. У казанцев 12 очков в 11 матчах.
"Рубин": Рыбус не сыграет против ЦСКА
Пресс-служба "Рубина" сообщила, что защитник казанцев Мацей Рыбус не сыграет в игре с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"