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"Рубин": Рыбус не сыграет против ЦСКА

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Пресс-служба "Рубина" сообщила, что защитник казанцев Мацей Рыбус не сыграет в игре с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
"Рыбус не тренируется с командой. К ближайшему матчу футболист не готовится", — сообщила пресс-служба "Рубина".

Рыбус получил повреждение ягодичной мышцы в матче Кубка России между "Рубином" и "Локомотивом" (0:1). Игра проходила 8 августа.

"Рубин" и ЦСКА сыграют 21 октября в 14:00 в рамках 12-го тура РПЛ.

Рубин находится на десятом месте в таблице РПЛ. У казанцев 12 очков в 11 матчах.


Рубин ЦСКА Рыбус
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