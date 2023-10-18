По сообщению источника, россияне, играющие за "Спартак" недовольны Гильермо Абаскалем. Футболисты не понимают, почему по отношению к легионерам проявляются некоторые послабления во время тренировочного процесса. Иностранцам разрешено опаздывать на тренировки команды.
В СМИ уже появлялся слух о конфликте между нападающим "Спартака" Александром Соболевым и главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
Сейчас "Спартак" занимает шестое место в РПЛ. Команда Абаскаля сумела набрать 17 очков в 11 матчах РПЛ. Следующий матч красно-белые проведут против "Пари НН" у себя дома.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": российские игроки "Спартака" недовольны Абаскалем
Российские футболисты московского "Спартака" недовольны своим главным тренером Гильермо Абаскалем.
Фото: Global Look Press