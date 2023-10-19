– Конфликт в "Спартаке", безусловно, существует – это ясно. Тут дело не в Соболеве, он не пришел на завтрак или куда-то опоздал. За это есть определенное наказание, это нормально. То, что у Абаскаля есть проблемы с российскими игроками – это точно. С точки зрения цены и качества многие российские футболисты зажрались. Я не имею в виду конкретного футболиста. Игроки получают деньги, которые в Европе они не получали бы. А у нас получают миллионы, – цитирует Селюка Vprognoze.
18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что "Спартак" отстранил форварда сборной России Александра Соболева от тренировок в общей группе команды из-за проблем с дисциплиной. "Матч ТВ" подтвердил, что причиной временного исключения 26-летнего нападающего из основы стал конфликт с главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем.
Издание разъяснило, что Соболев эмоционально ответил на претензии Абаскаля, которые испанец высказал игроку "в жесткой и оскорбительной форме". Якобы ответ футболиста не понравился 34-летнему испанцу, который принял решение отстранить его от работы в общей группе. По информации "СЭ", с 19 октября Александр вернулся к тренировкам с командой.
В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 9 матчах чемпионата России в составе "Спартака". На счету 26-летнего форварда два гола и три результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро. Команда Гильермо Абаскаля набрала 17 очков после 11-ти сыгранных туров и делит места с 5-го по 8-е в таблице РПЛ. В следующем туре "красно-белые" дома примут "Пари НН". Встреча состоится в воскресенье, 22 октября.
Селюк: с точки зрения цены и качества многие российские футболисты зажрались
Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на возможный конфликт в "Спартаке" между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и нападающим "красно-белых" Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"