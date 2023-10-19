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Камоцци: летом "Спартаку" лучше продать Николсона, а не возвращать его

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Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци посоветовал московскому клубу продать нападающего Шамара Николсона, который сейчас на правах аренды играет за "Клермон".
Фото: "Матч ТВ"
– Думаю, что летом "Спартаку" лучше продать Шамара, а не возвращать его. Стоит поискать ему команду, потому что это очень средний нападающий. Даже при дефиците атакующих игроков он не попадал бы в основу "Спартака". Но это вопрос к тем, кто привел его в клуб.

26-летний Шамар Николсон стал футболистом московского "Спартака" в январе 2022 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока из Ямайки в 4,50 миллиона евро. Отметим, что в минувшее летнее трансферное окно российский клуб отдал своего форварда в аренду в "Клермон". За французский клуб Николсон провел три матча и оформил одну голевую передачу.

Источник: "РБ Спорт"


Камоцци Спартак Российские трансферы Николсон Клермон
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