Сегодня, 19 октября, в Туле был проведен очередной матч 5-го раунда пути регионов Кубка России по футболу. Там местный "Арсенал" сыграл против столичной "Родины". Встреча завершилась викторией гостей со счетом 1:2. В их составе забитыми мячами отличились Максим Турищев и Амур Калмыков. Хозяева ответили точным ударом Дмитрия Баркова.
Таким образом, "Родина" вышла в 6-й раунд пути регионов Кубка России по футболу. "Арсенал" покинул турнир.
"Родина" обыграла "Арсенал" в матче 5-го раунда пути регионов Кубка России
Московская "Родина" одержала победу над тульским "Арсеналом" в матче 5-го раунда пути регионов Кубка России по футболу.
Фото: "Матч ТВ"