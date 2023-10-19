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"Родина" обыграла "Арсенал" в матче 5-го раунда пути регионов Кубка России

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Московская "Родина" одержала победу над тульским "Арсеналом" в матче 5-го раунда пути регионов Кубка России по футболу.
Фото: "Матч ТВ"
Сегодня, 19 октября, в Туле был проведен очередной матч 5-го раунда пути регионов Кубка России по футболу. Там местный "Арсенал" сыграл против столичной "Родины". Встреча завершилась викторией гостей со счетом 1:2. В их составе забитыми мячами отличились Максим Турищев и Амур Калмыков. Хозяева ответили точным ударом Дмитрия Баркова.

Таким образом, "Родина" вышла в 6-й раунд пути регионов Кубка России по футболу. "Арсенал" покинул турнир.


Кубок России Родина Арсенал Тула
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