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Осинькин: лучший футболист на старте сезона РПЛ, наверное, Кордоба

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Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим игроком РПЛ в на старте текущего сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
– Лучший футболист на старте сезона, наверное, Кордоба. Понятно, что это не открытие, но игра "Краснодара" в этом сезоне достаточно стабильна. Наверное, самую большую роль в этом качественном отрезке сыграл именно Кордоба.

30-летний нападающий Джон Кордоба выступает в составе "Краснодара". В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах чемпионата России по футболу. Колумбиец сумел записать на свой счет пять мячей и одну результативную передачу.

После 11-ти туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" идет на первом месте в турнирной таблице. Южане имеют в собственном активе 27 набранных баллов.

Источник: Sport24


Крылья Советов Осинькин Краснодар Кордоба
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