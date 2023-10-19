– Лучший футболист на старте сезона, наверное, Кордоба. Понятно, что это не открытие, но игра "Краснодара" в этом сезоне достаточно стабильна. Наверное, самую большую роль в этом качественном отрезке сыграл именно Кордоба.
30-летний нападающий Джон Кордоба выступает в составе "Краснодара". В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах чемпионата России по футболу. Колумбиец сумел записать на свой счет пять мячей и одну результативную передачу.
После 11-ти туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" идет на первом месте в турнирной таблице. Южане имеют в собственном активе 27 набранных баллов.
Источник: Sport24
Осинькин: лучший футболист на старте сезона РПЛ, наверное, Кордоба
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим игроком РПЛ в на старте текущего сезона.
Фото: ФК "Краснодар"