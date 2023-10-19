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Экс-тренер "Оренбурга" Ярошик: хотел бы вернуться в Россию

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Бывший главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик заявил о желании вернуться в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ПФК ЦСКА
– У меня есть два предложения от чешских клубов. Решение пока не принял. Я продолжаю следить за РПЛ и, конечно, хотел бы вернуться в Россию, но не знаю, когда это произойдет.

45-летний Иржи Ярошик в настоящее время является свободным агентом. В Российской Премьер-Лиги он успел поработать с московским ЦСКА и "Оренбургом". Последнюю команду он возглавил минувшим летом. При этом 22 августа чешский специалист покинул стан оренбуржцев, которые под его руководством набрали один балл в пяти турах чемпионата страны.

Источник: "РБ Спорт"




Оренбург Ярошик
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