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Головин, Сафонов и Захарян – в топ-3 самых дорогих российских футболистов по версии Transfermarkt

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Аналитический портал Transfermarkt представил обновленный рейтинг стоимости самых дорогих российских футболистов.
Фото: Globall Look Press
Его с большим отрывом возглавил 27-летний полузащитник "Монако" Александр Головин, рыночная стоимость которого выросла до 30 млн евро. Вторым идет голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов, который оценивается порталом в 16 млн евро. Замыкает тройку самых дорогих футболистов страны хавбек испанского "Реала Сосьедад" Арсен Захарян – 15 млн евро.

Четвертую строчку рейтинга занимает нападающий "армейцев" Федор Чалов, текущая рыночная стоимость которого составляет 12 млн евро. Далер Кузяев из французского "Гавра" и Иван Обляков из ЦСКА делят пятую позицию. Портал оценивает обоих полузащитников сборной России в 10 млн евро.

Источник: Transfermarkt


Головин Сафонов Захарян Чалов Кузяев Обляков Монако Краснодар Реал Сосьедад ЦСКА Гавр Лига 1 Ла Лига
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