Игры 12-го тура РПЛ в выходные, 21 и 22 октября. Центральный матч тура в Черкизово между "Локомотивом" и "Динамо" 21 октября обслужит бригада судей во главе с Сергеем Ивановым. Москвич Сергей Карасев будет судить встречу "Оренбург" - "Факел". Павел Кукуян будет работать на игре между "Рубином" и ЦСКА в Казани. Обе встречи состоятся в субботу. Матч с участием "Спартака" и "Пари НН" доверено обслуживать туляку Алексею Амелину.
Назначения судей на матчи 12-го тура РПЛ-2023/24:
21 октября (суббота):
"Оренбург" – "Факел": судья – Сергей Карасев, VAR – Артур Федоров.
"Рубин" – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, VAR – Андрей Фисенко.
"Локомотив" – "Динамо": судья – Сергей Иванов, VAR – Виталий Мешков.
"Балтика" – "Краснодар": судья – Евгений Кукуляк, VAR – Владислав Безбородов.
22 октября (воскресенье):
"Урал" – "Сочи": судья – Владимир Москалев, VAR – Алексей Сухой.
"Спартак" – "Пари НН": судья – Алексей Амелин, VAR – Рафаэль Шафеев.
"Зенит" – "Крылья Советов": судья – Артем Чистяков, VAR – Роман Галимов.
"Ростов" – "Ахмат": судья – Кирилл Левников, VAR – Евгений Турбин.
Иванов рассудит дерби "Локомотив" – "Динамо" и другие назначения арбитров на матчи 12-го тура РПЛ
Пресс-служба РФС опубликовала назначения судейских бригад на матчи ближайшего тура чемпионата России.
Фото: РФС