– Все живые люди. Футбол – игра, в которой есть нервы, с ними тяжело иногда совладать. Случаются конфликты, но не все вылезают в прессу. Ситуация с Абаскалем и Соболевым появилась в СМИ. Мне кажется, что "Спартаку" удалось подавить эту шумиху, – цитирует Радимова Metaratings.
На этой неделе инсайдер Иван Карпов рассказал, что "Спартак" отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой из-за того, что 26-летний футболист трижды пропустил командный завтрак. Позднее издание Metaratings сообщило, что между игроком и испанским тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем тянется конфликт.
Накануне ряд независимых источников подтвердил, что 19 октября Соболев провел полноценную тренировку со "Спартаком" и готовится к предстоящему домашнему матчу с "Пари Нижний Новгород" в рамках 12-го тура РПЛ. Игра состоится на "Открытие Банк Арене" в воскресенье, 22 октября. Начало – в 14:00 по мск.
Радимов – о конфликте Абаскаля с Соболевым: "Спартаку" удалось подавить эту шумиху
Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов отреагировал на возможный конфликт между нападающим "Спартака" Александром Соболевым и главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем.
Фото: "Матч ТВ"