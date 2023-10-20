– Вернулся в РПЛ в 37 лет? Это, честно, кайф! Правда, я сейчас физически чувствую себя лучше, чем, допустим, в 30 лет. Надеюсь, максимально продлить свою карьеру! Не знаю, до каких лет это будет, но очень хочется играть как можно дольше.
Александру Беленову 37 лет. В настоящее время он выступает за "Факел". Стан воронежского клуба российский футболист пополнил в минувшее трансферное окно. Он перешел в команду в статусе свободного агента. Действующий трудовой договор "Факела" с Беленовым рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем сезоне Александр принял участие в восьми матчах во всех официальных соревнованиях. Он пропустил десять мячей.
Источник: "Матч ТВ"
37-летний Беленов: сейчас физически чувствую себя лучше, чем в 30 лет
Голкипер воронежского "Факела" Александр Беленов изъявил желание максимально продлить свою игровую карьеру.
Фото: "СЭ"