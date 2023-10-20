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Защитник "Балтики" Соло: из чемпионата России можно попасть в сборную, это важный момент

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Чилийский защитник "Балтики" Гильермо Сото заявил о том, что он рассчитывает выступать за сборную своей страны после перехода в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: Getty Images
– Откровенно говоря, немногие в Южной Америке знают футбольный клуб "Балтика", но многим знаком российский чемпионат. Из этого чемпионата можно попасть в сборную, это важный момент. Все будет зависеть от моих тренировок, моей работы. Я спрашивал о подобном раскладе у тренера сборной, и он мне позволил это сделать.

29-летний Гильермо Сото в минувшее трансферное окно перебрался в Российскую Премьер-Лигу. Он перешел в "Балтику". Защитник подписал контракт с клубом из Калининграда до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость чилийского футболиста в 1,80 миллионов евро. В текущем сезоне Сото, который имеет в активе три матча в составе национальной команды, сыграл в пяти поединках "Балтики".

Источник: Metaratings


Балтика
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